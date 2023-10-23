李國毅（左起）、安心亞、蔡淑臻、温昇豪今出席《開創者》首播記者會。（陳俊吉攝）

中保科技集團總裁林孝信上台勉勵演員。（陳俊吉攝）

中國電視公司董事長胡雪珠上台致詞。（陳俊吉攝）

由新科視后蔡淑臻、安心亞、温昇豪、李國毅主演中視與中保科技攜手合作的全新8點大戲《開創者》今（23）日舉行首播記者會。蔡淑臻和安心亞才剛從金鐘獎視后戰場廝殺結束，2人在台上溫馨大擁抱。《開創者》是全台第一部關於「保全業」的職人劇，跨度近50年，演員表演難度高，男主角温昇豪直接許願：「希望明年可以以《開創者》入圍金鐘，我們4個一起廝殺。」

《開創者》是以中保科技集團總裁林孝信的創業經歷為藍圖，講述在1980年代經濟起飛時，他草創無人了解的保全業，是全台將日本保全科技引進台灣的第一人。温昇豪飾演的角色原型就是林孝信，他說拍戲最難忘的就是總裁霸氣的金句，「男人不該看薪水高低，要有自己的事業。」他表示這是人生當中很重要的一個角色，對他來說不只是一份工作，更像是讀了一本書，讓自己有許多啟發。

蔡淑臻飾演的角色原型是國產建材實業董事長徐蘭英，她形容角色外表柔軟內心卻有一顆想靠自己成功的心，不管是感情或是工作上，都在和傳統價值觀衝撞，「董事長出身平凡家庭讓她非常辛苦，完全靠自己才有成功的一天，這點讓也是出身平凡家庭的我很有感觸。」

安心亞飾演總裁夫人，她自認平時比較急性子，一進入角色不管做什麼事情，都時時提醒自己不能忘記優雅2個字，「我現在說話、走路都會調整速度，我還在跟角色學習。」首映會上也搶先播出《開創者》精彩片段，飾演保全公司菜鳥的李國毅打戲頗多，甚至有空手奪白刃的演出，笑說：「我在戲中就是個業務，不知道為什麼安排這麼多打戲。」他也感謝拍攝武打戲時劇組很保護他，才能順利完成。

《開創者》的片頭曲邀請知名音樂製作人陳建寧量身打造，他力邀音樂創作人阿沁、音樂理工男莫凡新以及影視工作者兼歌手、同時也是《開創者》的監製Alain，4人組成一曲限定的「開創者樂團」，打造出激勵人心的熱血主題曲〈開創者〉；而片尾曲則邀來旅義女高音劉孟潔獻唱〈感恩的心〉。

中視八點檔大戲《開創者》自10月24日起週一至週五晚間8到10點在中視頻道播出。