台南全運會23日晚間田徑賽場上出現神奇的數字「0.004」，這個數字先後讓「台灣最速男」楊俊瀚以及「台灣攔神」陳奎儒先後衛冕夢碎，難道是世代交替的前兆嗎？

楊俊瀚在杭州亞運男子200公尺決賽以0.01秒些微優勢奪銅，這個畫面讓他在賽後直呼驚奇。然而台南全運會卻嘗到苦果，男子100公尺準決賽楊俊瀚跑出10秒18的大會新紀錄，晚上決賽面對眾多強敵挑戰，最終與魏泰陞同時壓線，沒想到大會在經過終點攝影重新審視後判決出魏泰陞以10.214秒驚險擊敗10.218秒楊俊瀚，第一次出現0.004秒神奇數字，楊俊瀚五連霸希望夢碎。

相隔半小時，男子110公尺跨欄決賽，杭州亞運因傷無法完賽的陳奎儒，這次拚了老命也要帶傷參加全運會，可惜競技場上靠的是實力，代表高雄市的謝元愷與雲林縣陳奎儒展開正面對決，謝元愷憑藉著0.163的反應速度力壓陳奎儒的0.170反應時間，兩人同一時間通過終點線，肉眼根本無法判定勝負，最終成績出爐，謝元愷13.816秒，陳奎儒13.820秒，再次出現0.004秒神奇數字，陳奎儒六連霸夢想破滅。

雖然23日兩度出現0.004秒的神奇數字，但也證明了競技場上是爭分奪秒的殘酷戰場，即便是0.0001秒也都可能是天堂與地獄之間的差別，畢竟歷史上只會記住永遠的第一名，第二名或是亞軍都只不過是過眼雲煙而已。