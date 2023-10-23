樂天桃猿23日做出5投3野人員大異動，其中拉上今年季中選秀第2輪選進的林華偉，將會在最後2場例行賽中「開箱」，加入職棒這段時間，林華偉體認到要有更多自發性，不能等待，要自己努力爭取。

林華偉在穀保家商畢業後就投入選秀，當時被富邦悍將在第12輪指名，最後雙方未達成加盟共識，他也決定先到大學繼續磨練，今年再次叩關中職選秀，輪次也大躍進，被桃猿在第2輪選進。

加入桃猿這段時間，林華偉在二軍出賽2場、共投2局，都是從牛棚出發，他提到，來到職棒後更需要自己私下加強，教練不會像以前在業餘時直接告訴你該怎麼做，必須要自己去體悟、拿捏，若真的碰上問題也要自己去找教練解決。

昨天晚上接到上一軍通知，林華偉坦言有嚇一跳，想說怎麼會這麼突然的被叫上一軍，「還是保持好的心態，把自己準備好。」他認為，不管是被賦予什麼角色任務，都必須要靠自己去爭取，「現階段要趕快適應高強度的比賽，把握每次機會，這2場比賽不管什麼時候登板，先把自己該做的做好，「一個打者、一個打者好好解決。」

桃猿昨天以11比9擊敗中信兄弟，確定搶下最後一張季後賽門票，今天做出多位球員異動，尤其在投手部分拉上5人，包含今年季中選秀選進的「校長」林華偉、曾家輝，野手部分有毛英傑、林子偉、鍾玉成。

總教練曾豪駒表示，2位新秀是大學的，身體素質比較成熟，讓他們上來體驗一下一軍強度跟節奏，讓他們對未來方向更清楚，另外像是本季有上過一軍的賴知頎、舒治浩、莊昕諺等人，也是看到他們這段時間在二軍有所成長。