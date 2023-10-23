YOASOBI演出相關資訊。（好玩國際文化提供）

日本人氣天團YOASOBI，9月公布今年即將來台參與音樂節演出，及明年也要來台開專場演唱會消息以來，引發歌迷討論熱度居高不下，掀起了一陣YOASOBI狂潮。今正式公布「YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI」於明年1月21日在Zepp New Taipei開唱，10月28日上午11點正式售票。

萬眾注目的人氣天團YOASOBI，是由主唱ikura以及製作人Ayase所組成，以將小說音樂化的企劃為基礎，2019年發表第一首單曲〈向夜晚奔去〉至今已在串流突破10億次播放，之後許多作品也都攻占各大排行榜。2023年搭配動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉更刷新不少J–POP歷史的紀錄，團體熱度再翻漲。

YOASOBI從2023年底起開始進行韓國、新加坡、馬來西亞、台灣地區的第一次海外巡迴演唱會外，2024年初開始也將在日本國內東京、北海道、神奈川、福岡、大阪、愛知舉辦一連串名為「POP OUT」的2024 YOASOBI ZEPP巡迴演出。除了馬不停蹄地巡迴演出，YOASOBI近來也為動畫《葬送的芙莉蓮》演唱主題曲〈勇者〉，馬上攻佔JAPAN billboard Hot 100。