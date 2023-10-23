《敢動應援團》主持人潘君侖、洗菜（右）於媒體茶敘為節目宣傳。（公視提供）

公視全新運動紀實節目《敢動應援團》，找來運動型藝人潘君侖、王宇君（洗菜）擔任節目主持人，今（23）日舉辦媒體茶敘，潘君侖運動細胞很好且受年輕人歡迎、洗菜第一次當節目主持人很緊張，還特別去上說話課。

擅長陸上運動的潘君侖，更是被神隊友王齊麟稱讚是「被主持耽誤的運動員」，兩位主持人也在節目中挑戰許多不擅長的運動，例如游泳。然而本身怕水的潘君侖坦言，由於小學三、四年即有過溺水的經驗，導致自己一開始無法用自由式游完25公尺，為了節目不斷練習克服對水的恐懼，希望自己的經歷能夠鼓勵在運動路上面臨難關的孩子們。

洗菜在錄製節目這一年，長了15公分大的子宮肌瘤，在7月錄節目當中進行手術，她仍努力不懈，也更加了解到運動員面臨受傷的階段如何修復自我。除了挑戰不擅長的運動外，2位主持人說最困難的是身分的轉換，從客觀的角度去陪伴感受年輕運動員遇到的心理掙扎，且真心被她們感動，2位也抱著明年要走金鐘紅毯的心情，期待節目讓更多人看見。

公視節目製作非常用心，除了鼓勵青少年選手，更是安排運動科學，讓選手透過更有效率、減少受傷的方式，以AI科技輔助。應援團的陣容也超級龐大，有本次亞運參賽選手：羽球雙打金牌王齊麟、霹靂舞者孫振、不定向飛靶射擊國手-楊昆弼，還有富邦悍將投手江少慶，也現身節目中。

《敢動應援團》要帶領觀眾找回運動的本質與快樂，運動不只以追求成績為目的，最重要的是回歸最初愛上運動的那份感動。製作單位尋找了全台8位16至24歲年輕運動員，採訪他們對運動超乎想像的堅持，並且替青少年們邀請超級神隊友，前往應援打氣，讓年輕的運動員們，少走不少冤枉路。