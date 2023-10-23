在野整合成為總統大選關鍵議題，藍白陣營針對是否比全民調暫時未達共識，但隨著民進黨總統候選人賴清德民調直直落，似乎又出現轉機。今(23日)有多份民調出爐，民眾黨柯文哲僅落後賴4％，有人以「噴火哥吉拉」來形容民調緊逼形勢。《大新聞大爆卦》節目網路調查，詢問「你覺得藍白合接下來會？」結果看好「非綠大於小賴，趨向整合」佔62％的絕對多數，而認為「有人認為靠自己就贏，私心更重」則僅佔32％。

《大新聞大爆卦》23日舉行網路投票，題目是「今包含台灣民意基金會等多份民調出爐？外界甚至以『噴火哥吉拉』形容柯是最接近賴的一次，你覺得接下來會...？」

主持人馬千惠公布1小時累積3428票的調查結果，選項一「非綠大於小賴，趨向整合」佔62％，成為大多數人意見。選項二「有人認為靠自己就贏，私心更重」則佔32％，為相對少數。看好藍白整合成功的風向似已吹起。

網友表示「韓市長猶如周倉，侯市長猶如關公，兩人齊心齊力，用忠義交織勝利！」、「民調不精準，民心較重要，盧秀燕市長在選前的民調輸林佳龍許多，結果大嬴10幾萬」、「祝賴清德一路下滑到底加油！」、「若合，不能犧牲兩岸對話的路線」、「論市民滿意度，柯比不上侯」。