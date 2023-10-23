ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會（簡稱台北藝博）20日展開，144家藝廊參展，包括68家國際藝廊。已表態要參選台北市第七選區信義、南松山立委的台北市議員許淑華今（23）日就在臉書上分享，宜蘭同樂國小及台北啟聰學校在的小朋友，來體驗當小小畫家，許淑華更直言「小朋友創意十足，畫出來的作品也讓我眼睛為之一亮」，引發討論。

許淑華19日時在臉書上PO文表示，她來到世貿一館錄製「藝術聲鮮」Podcast，更直言，「這幾天是台北國際藝術博覽會，匯集了100多家的藝廊，難得有機會讓這麼多藝廊集結在一起」，同時也指出，「今年ART TAIPEI參與展商共來自台灣、日本、香港、韓國、英國、新加坡、法國、美國、越南、印尼、泰國等地。有時間一定要來看看走走！！」

而今（23）日許淑華也在臉書上指出，「今天是台北藝博會展期最後一天，主辦單位中華民國畫廊協會張育群理事長，特別安排宜蘭同樂國小及台北啟聰學校在的小朋友，來體驗當小小畫家」，許淑華最後更說，「其實小朋友創意十足，畫出來的作品也讓我眼睛為之一亮！」更強調「小朋友的創意無限」。