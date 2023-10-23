埔里行人地獄！連7輛汽機車不禮讓學生，網友怒斥「全部檢舉」。

南投縣埔里鎮民在臉書「爆怨公社」分享1段行車記錄器影片，畫面中3名學生站在埔里國中校門口的斑馬線準備過馬路，僅po文者已停車，竟連續7輛汽、機車駕駛將學生視為空氣搶快通過，怒斥：「看來還是罰的不夠重！」網友建議全部檢舉開罰。

埔里國中校門位於西安路1段、北澤街口，西安路上畫設斑馬線及禁止臨停黃網線，行車記錄器影片縣市，當時3名學生站在埔里國中校門口路邊準備過馬路，但西南向連續5輛汽機車都沒有禮讓行人，當學生走班馬線穿越馬路，沒想到東北向又有2輛機車穿越斑馬線右轉，現象環生。

影片PO網引起多數網友怒批：「行人地獄！真不是叫假的。」有人認為汽機車用路人根本罰不怕，「早說台灣人很有錢了吧」。也有人建議全部檢舉，收到罰單的，大多下一次都會禮讓行人。甚至有網友調侃，「這裡距離分局只有一個路口，太可笑了」。

校方表示，校門前沒有設置紅綠燈交通號誌，不過每天上、放學時段會封閉路口，禁止所有車輛通行，維護親師生通行安全，根據行車記錄器畫面顯示，案發時間是當天傍晚5時許，已經過了放學時段，仍呼籲汽機車駕駛行經各學校門口能小心慢行，優先禮讓行人通行。