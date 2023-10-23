愛心大使修杰楷與孩子的可愛三連拍。（兒福聯盟提供）

修杰楷今（23）日出席兒福聯盟舉辦的家庭照募集活動時，被問到大女兒「梧桐妹（Angel）」在IG上抱怨他的拍照技術，不滿表示「每次都把我拍得很醜是幹嘛」。修杰楷「全力反擊」說：「不就長這樣，還要嫌我拍得醜。」為自己的拍照技術叫屈，說自己拍照只是比較隨興，自嘲「直男視角」只要有拍到就算有紀錄到了。

他時常在社群上分享一家5口的日常，他分享為了陪伴小孩，曾有3年都在家、沒拍戲，陪女兒騎腳踏車、讀書，做小孩想做的事情，最常現身的地方就是公園和市場。但他也自招愛碎碎念，3個女兒現在長大了也開始受不了，有時還會對他翻白眼，且女兒們會跟賈靜雯告狀，「小孩會去跟她媽媽說『媽媽妳知道嗎？我們一起吃飯，妳一離開爸爸就變好兇！』。」修杰楷笑說在老婆面前碎念功力就會特別收斂。

本身很陽光的修杰楷，被問起較常與家人從事甚麼家庭活動時，他說除了參與女孩的喜好一起在家做餅乾外，也曾經帶著女兒參加小鐵人比賽，訓練女兒們的體力，參與彼此興趣和愛好。他這次擔任兒盟Family We-Time的愛心大使，呼籲大家共同來響應兒盟的Family We-Time家常照徵件活動。