流感持續發威，台中市目前有2人因流感重症在加護病房搶救中，臨床醫師更收治1名小3學童，發燒、全身肌肉酸痛就醫，小男童說全班1／3同學陸續感冒；台中市衛生局指出自10月1日流感季起，台中市累計4例重症，迄今未出現死亡案例。

天氣轉涼，流感病號持續增加，在台中大雅開業的耳鼻喉科醫師林釗尚指出，近日有名小3學童來就醫，一篩就是A流，小朋友自述全班1／3同學都陸續出現感冒症狀；而在太平任教的小學老師證實班上陸陸續續都有學生請病假，小朋友燒都長達3至4天才退燒回到學校上課，這一波統計全班也差不多1／3因感冒請假，但如果沒做快篩就不能確定是流感了。

而小兒科醫師施勝桓指出，10月以來病號驟增，不少是1人感染全家中，流感症狀以1燒：高燒、3痛：頭痛、喉嚨痛、骨頭痛以及極度倦怠為主；只要確定是流感趕快服用抗病毒藥，可防重症。

台中市衛生局指出，依據疾病管制署統計資料顯示，自112年10月1日流感季起，台中市累計4例流感併發重症個案，無死亡個案；目前有2人重症收治在加護病房治療，分別為50多歲男性以及90歲的老爺爺，2人皆未接種過流感疫苗。

衛生局指出，依據疾病管制署統計近3周（10月1日至21日）類流感門診就診人次及比例分別為1萬4512（1.97％）、1萬1624人（1.69％）、1萬 0912人（1.53％）。另類流感急診就診人次分別為996（4.96％）、851（4.60％）、760（4.44％）。