今（23）日下午15時許，空軍驚傳1名軍官在寢室輕生，空軍防空飛彈位在新北泰山營區，1名陳姓少尉被發現在寢室輕生，經同仁發現後立刻通報，單位立即派緊急救護技術人員確認意識，並撥打119實施急救，送醫後恢復生命跡象。

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