「數位金融獎」10月23日舉行頒獎典禮，第一銀行以「聚焦資安數位轉型：第一銀行資安策略的創新與卓越」為題，榮獲「數位資訊安全獎-優質獎」，由好險網董事長劉先覺頒獎，第一銀行總經理李嘉祥代表受獎。

資訊安全是業務創新成長及永續發展的基礎，為打造穩健的資安基石，第一銀行長期致力由上至下全員參與的資安文化，具有完備的制度，並持續透過管理制度與人才培育深化資安治理。更以縱深防禦之資安監控、資料保全機制、資安檢測等，精實資安韌性，取得多項國際認證，並積極參與資安情資的分享與合作，發揮資安聯防。

近年在數位化、電子化、大數據及人工智慧的發展下，金融業務不斷創新與變革，客戶也享有更多的便利與選擇，同時也面臨日益嚴峻的資安威脅，如何保護客戶的個人資料與財產安全，確保金融服務系統的穩健與持續運作，是金融業必須面對的挑戰。

而第一銀行在2017年即成立資安專責單位，面對金融環境的改變，多年來持續精進強化資安韌性，特別在文化認知面，第一銀行改變傳統作法，推出各類資安宣導活動，如資安桌遊、資安標語海報競賽等，大幅提升員工對資安的認知，從心態面接受資安為工作中重要的一環，以及在技術層面，持續提升各項資安防護措施效能、建立新興業務（如雲端服務、Open API等）安全控管，並接軌國際趨勢逐步打造第一銀行專屬的資安零信任架構。在資安長的帶領下，以資安數位轉型為目標，建構因應數位時代快速發展下的新型資安防護架構。

第一銀行百年來與臺灣社會一起成長與茁壯，秉持「顧客至上，服務第一」的經營理念，提供客戶最滿意之金融服務，更積極與世界趨勢同步，發展金融數位創新服務。

展望未來，第一銀行將持續守護銀行核心業務及個人資料安全，貫徹永續經營，提供客戶更先進快速、優質且安全的金融服務體驗。