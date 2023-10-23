民眾黨總統參選人柯文哲捻香參拜後，廟方代表介紹供品薑山時，祝福柯文哲「贏得江山」。（陳慰慈攝）

柯文哲下台與民眾合影。（陳慰慈攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今（23）日晚間8時參加樹林忠興宮席中壇元帥聖誕平安餐會，走入會場時民眾高喊：「總統好！」受歡迎程度大勝稍早前來的副總統參選人賴佩霞，柯文哲捻香參拜後，廟方代表介紹供品薑山時，祝福柯文哲「贏得江山」，讓他笑得樂開懷。

柯文哲上台簡短致詞表示，祝大家身體健康、萬事如意、闔家平安，他到這個年紀才知道平安就是福，大家平安快樂過日子就好，不打擾大家吃飯，接著在廟方代表慫恿下，高歌一曲「愛拚才會贏」，接著就下台與民眾合影，在場約20分鐘隨即搭車離開。