27歲歐陽妮妮是著名星二代，和兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣近年都將重心移往大陸演藝圈發展。過去曾因「在衣服口袋撿到200塊」上新聞，在網上掀起輿論，因此名氣大漲，如今10年過去，黑歷史再度被掀，歐陽妮妮回應了。

2013年10月歐陽妮妮在微博發文「在衣服口袋意外撿到200塊」的小確幸，該內容在新聞播出後，雖然曾被質疑是經紀公司炒作，但也成功創造話題，讓歐陽妮妮瞬間爆紅。

近日有粉專翻出該篇貼文，笑虧「10年了」，歐陽妮妮本人也大方轉發，笑稱「大家一直傳給我哈哈哈哈哈哈，10周年快樂？」，貼文勾起不少網友回憶「10年了，現在口袋只剩人民幣」、「原來已經10年了」、「小確幸10年了！時代的眼淚」、「物價通膨，現在是只剩20塊」，意外引發討論。

歐陽妮妮2013年在微博發文「衣服口袋意外撿到200塊」，意外爆紅。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

歐陽妮妮與大她8歲男星張書豪2018年拍攝《腦波小姐》傳出假戲真做，被周刊爆料明年將結婚。父親歐陽龍表示：「我目前還沒有得到這樣的訊息，不過小孩都大了，有自己的想法，做家長的也不便去催促他們，我們完全尊重他們的決定！」他也誇讚張書豪歐「是個孝順的孩子，心地也很善良，只要他對妮妮好，我們都祝福」。