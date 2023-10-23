108課綱上路4年多來，依據兒福聯盟的調查，高達58.9％學生感到學習疲勞，學生每天學習時間逾10小時，超過《勞基法》規定工作8小時，比大人還累。國民黨台北市議員游淑慧質疑，學習歷程紀錄的憑空出現，無疑讓學生雪上加霜，但就算歷程做的再精美，最後還是要靠學測成績決勝負。導致學生顧課業、社團之餘，還要兼顧一學期繳交多次的高壓備審資料。2022已有92.3％學生反應壓力過大，最後學生跟老師都累垮。

兒福聯盟調查報告指出，因上課與補習時間長、過多的考試與製作學習歷程，學生每天學習時間逾10小時，超過大人上班時間，有58.9％學生感到學習疲勞，9成以上的國高中生都睡不到8小時。

游淑慧提到，兒福聯盟舉辦的「2023年台灣兒少學習狀況調查報告」指出，現在有6成的國高中生出現學習疲勞的狀況，而不完善的「學習歷程紀錄」更是讓學生過勞的罪魁禍首！台灣的國高中生真的很可憐，因為升學壓力，6成學生下課後匆匆吃個飯，就要去補習到晚上9點、10點，隔天還有數不完的考試，讓學生課業壓力大，又缺乏睡眠休息。

「學習歷程紀錄的憑空出現，無疑讓學生雪上加霜！」游淑慧指出，因為就算歷程做的再精美，最後還是要靠學測成績決勝負。導致學生只能顧課業、做社團之餘，還要兼顧這份一學期要繳交多次的「高壓備審資料」。問題是，很多高中生連未來科系是什麼都還不確定、連教授要看什麼都不知道，就要開始做履歷表，絕大多數最後都是淪為白工，老師還要協助批閱、整理、儲存，最後累垮學生也累垮老師。

游淑慧強調，更不要提所謂的「多元學習」，只要家中有資源，就能投注更多的才藝、經歷，反而提高了貧富差距，甚至讓「代筆產業」滲透校園，完全喪失原本的美意。2022年，已經有92.3％的學生反應「學習歷程紀錄讓他們壓力過大」，不應該因為學生沒有投票權就漠視這份聲音，所以自己未來如進入立法院，必定推動教育改革，廢除淪為形式、徒增困擾的「學習歷程紀錄」！