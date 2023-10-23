任家萱（Selina）是女子團體S.H.E的一員，甜美嗓音與外型受到許多歌迷喜愛，去年初被拍到與一名眼鏡男到超市購物，兩人互動親密，宛如熱戀中的情侶，事後她也大方承認交往新男友小徐。近期她誕下兒子小腰果，成為新手媽媽，她分享為人母心情，透露生小孩後讓她看清楚人情冷暖。

Selina在Podcast節目「迎任而解」中聊到生產後的點滴，生產時長24分鐘，當下她一直在發抖，在生產時臉色漲紅，幸好最後順利生下寶寶，生出小孩後Selina忍不住抱著男友小徐痛哭，她後續問小徐為什麼沒哭，小徐表示：「有，我本來想要哭，就被叫去剪臍帶了」，Selina說生完她就躺平，但有聽到小腰果的哭聲很秀氣，大多數人都去圍觀新生兒，讓Selina幽默說看清人情冷暖，但在這種時候小徐和Ella、Hebe都陪在身邊，直呼：「姊妹就是不一樣」，Hebe為她擦淚，周遭的人也幫忙整理儀容。

生產過程中小徐準備水隨時服侍Selina，小徐後來有透露有被醫護叫去確認新生兒的身體特徵是否正常，讓Selina笑說像是交貨，取胎盤的過程沒有很順利，加上她有肌瘤，所以花了一點時間，縫合時她有皮膚拉扯的感覺，有不舒服的感覺，醫生縫合時小徐和Ella一左一右觀看，認真到Selina覺得兩人像是實習醫生，Ella還邊吃三明治邊看醫生縫合，還和醫生聊醫療知識，Selina在當下隨口說想喝氣泡飲料，好友立刻去買來還分醫生一瓶。