警方打開劉男委託寄送的包裹紙盒，發現只有幾本舊漫畫，並非下單的iPhone。（翻攝畫面）

外送平台Lalamove提供「代付」服務，由外送員先墊付金額再向買家收費，不少外送員因此受害，新北市三重區39歲劉姓男子昨（22）日晚間連下3次訂單，欲以不實包裹騙取代墊費，機警外送員察覺有異，再等待另一名同業交付4000元代墊費，立刻出面制止，正好遇到警車巡邏經過，攔車報案逮捕劉男，阻止同業受騙。

據了解，有毒品、竊盜等刑案紀錄的劉男，昨晚10時許透過Lalamove的App下單訂購智慧型手機iPhone，填寫假資料25歲梁姓外送員從三重送到永和，梁男到達收件地點之後發現找不到收件人，於是報警。

今日凌晨1時許劉男再度下單，想讓47歲高姓外送員代墊448元送手機配件，高男認為深夜下單只為了要送手機配件，加上劉男帶著帽子跟口罩，拒絕接單，停留在面交地點溪尾街埋伏觀察，等待過程發現31歲曾姓外送員到場接獲並交付4千元代墊款，馬上出來阻止還大喊，「他是詐騙，趕快報警」。

此時正好一輛警車巡邏經過，曾男衝上前攔車報案，員警隨即將劉男帶回重陽派出所做筆錄，正好也在派出所做筆錄的梁男指認出犯案的劉男，並將包裹送偵查隊鑑識拆封後，包裹內只幾本漫畫書，並非iPhone。警詢後全案依詐欺未遂罪，移送新北地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！