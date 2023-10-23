蕭敬騰23日出席在上海神旺酒店舉辦「2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽」頒獎典禮。（鄧博仁攝）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）23日出席在上海神旺酒店舉辦「2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽」頒獎典禮。日前宣布新婚的老蕭以評審團榮譽主席身分共襄盛舉，在台上頒發「旺旺金曲獎」，他連續出席3屆孝親獎頒獎典禮，霸氣說，「只要有孝親獎的一天就有蕭敬騰在這裡，孝親獎第3屆，我出席3屆，每年都越辦越大，站在這裡是我的榮幸。」

老蕭個性孝順貼心，日前與經紀人女友林有慧（Summer）在雙方家長的見證下登記結婚，隨後曬出各自父母親自在證書上簽名的影片，Summer的父親是74歲林光寧，他多年前中風手部幾近萎縮，仍堅持為兩人簽下結婚證書，老蕭坦言，以前是不報喜也不報憂，但現已改變成不會等事情發生後才讓父母親知道的孩子，「我原本是可以自己做主，結完婚才告訴爸媽，也是我一慣做法，這也讓我父母很頭痛、生氣，但這次我必須讓他們參與這個過程。」

蕭敬騰23日出席在上海神旺酒店舉辦「2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽」頒獎典禮。（鄧博仁攝）

他當天看到家人們都在現場獻上祝福，內心很激動又感動，「這感動不是我個人的感動，是兩家人變成一家人，很特別的過程。」被問及為何會選在10月19日登記結婚？他笑說，這天是好日子，但不是特別挑選過的，「一切都是上天安排，順期自然，我求完婚後，自己也很期待這天，終於落實做完這件事情。」

老蕭與Summer登記結婚後，開心曬恩愛，他表示，2人現在在外的互動能比較大方，以前不能做的事情，現在都可以去做一點點，更放閃說：「還是要保護外界人們的眼睛，我自己還在習慣這件事情，盡量是我們舒適，大家也都舒適。」

他憶起當天看見父母簽字過程，感性說，很棒的記憶，也感謝自己即時用手機記錄下充滿意義的時刻，卻自嘲，以前都沒紀錄日常的習慣，但那天突然想到這是一定要拍下來的，「我是從一半才開始拍，已經遲了，這不是要用肉眼先看，而是用手機先看」，還打趣說，過去曾責罵粉絲在演唱會上不享受現場氣氛，反而一直用手機拍他，如今完全理解粉絲的心態，致歉說：「我知道他們回家後還想看演唱會影片，對不起，我錯了，盡量拍。」他近期正忙籌備新專輯，將在12月發片，同時會宣布喜訊推出全新演唱會計畫。

老蕭與父母感情深厚，透露，現在又到了吃秋蟹季節，日前剛好是今秋第一波大閘蟹收成的日子，很疼愛父母的他早已預訂新鮮的大閘蟹來讓父親大飽口福，他笑說：「當天晚上我爸就吃了15隻，你們看看，有多即時。」父親一吃完大閘蟹，直誇：「這絕對是很棒的。」老蕭接著笑虧，其實蟹膏要等天涼一點才會更好吃，「（父親）他急嘛、想吃，我就幫他叫，但現在肯定不會是非常好的，要給爸爸吃到是一定是最好，這是每年既定的流程，我該做就做、該吃就吃，不過我都還沒吃到，他們都吃了不知道多少。」

老蕭在孝親獎上看到許多創作音樂人的作品，內心備受感動，直言，在每屆孝親獎都可以看到以「孝順」為主題的作品，更透過孝親獎不斷提醒大家愛要及時，「真的會讓我們無時無刻去想到自己的父母」，加上今年孝親獎除了詞曲創作，還有短影片創作比賽，他大讚創作者們很厲害，「短影片是很難的，用很短的影片去表達愛，甚至是表達孝順，真的不容易，參賽者要有自己想法，還要要娛樂、創新性，才能吸引大家來看。」