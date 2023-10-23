翁家明學縫合技術。（大愛電視台提供）

大愛電視台真人真事改編的大愛劇《住在光裡的人》，23日在嘉義大埔北極殿舉行隆重的開鏡儀式，王傳一飾演全劇的靈魂人物葉明憲醫師，開拍前就和葉明憲醫師先在台北跟三義見面，學「望聞問切」、「太極拳」及「針灸」的動作、眼神等細節，且王傳一在見面前就已經把葉醫師在網路上所有的影片跟今年出的新書《山上的醫生館》都看完了。

聊到把脈，王傳一說，因為他咳嗽很久了，見面時，便直接伸手出來給葉醫師，另一隻手就練習幫導演把脈，結果葉醫師邊解說把脈邊診斷是「腸胃道受寒」，他立刻驚呼：「對！我真的這兩天都在拉肚子。」

《住在光裡的人》由王傳一、翁家明、陳明珠以及唐從聖、張晏塵、錦雯、廖曉彤跟邱子芯等演員共同演出，全劇將在嘉義大埔鄉拍攝。該劇講述大林慈濟醫院醫護同仁進駐大埔醫療站，提供醫療服務的故事。嘉義大埔鄉光是從嘉義市出發的距離就有60公里遠，台三線是唯一聯外道路，山路蜿蜒，曾經連續30年一醫難求，曾是台灣少數的「無醫鄉」。

翁家明飾演林繁幸醫師，志願駐守山上，一待就是8年，只有假日才有其他醫生輪流上山駐診。林繁幸醫師只用傳統的水銀血壓計，劇組安排翁家明先學基本的醫療技術。翁家明還得學傷口縫合技術，一手拿剪刀一手夾針線，開玩笑說「真的是做女紅，回家沒有模具，只好拿沙發、軟布來練習」，整個課程下來，讓他「學到很多人體的秘密」。

陳明珠飾演葉明憲醫師的太太李芳瑜，劇組安排跟兩個人見面，全場驚呼聲四起，不斷喊著「太像了，綁著馬尾、水汪汪的大眼，臉上總是帶著微笑，講起話來也是輕柔細語，就連星座，陳明珠也說「太巧了」，因為兩個人都是巨蟹座。陳明珠劇中詮釋婚前曖昧浪漫的愛情故事，夫妻兩人從醫院共事不熟到相識相知的過程。陳明珠說自己的個性跟李芳瑜也很像，都是超級被動，「一定要很有感覺才能跨出那一步」。

張晏塵、廖曉彤跟邱子芯在《住在光裡的人》劇中飾演3位護理師，開拍前上了基礎醫療課，邱子芯說打針等平常會遇到的事，都不會仔細去觀察手勢，學習過程中發現有非常多的「小動作」，都要記得非常清楚。廖曉彤說劇本只有幾個字，但是轉化成動作會更複雜，還需要再多練習。張晏塵已經種了一盆左手香，準備帶到山上，被蚊子咬就可以摘一片葉子直接塗抹。鍾政均則是飾演假日代班醫生，看了很多醫療的技術，演出前有很多醫療細節要再多學多練。