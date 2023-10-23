在野整合成為總統大選關鍵議題，藍白陣營針對是否比全民調暫時未達共識，但隨著民進黨總統候選人賴清德民調直直落，似乎又出現轉機。而23日有多份民調出爐，民眾黨柯文哲僅落後賴4％，有人以「噴火哥吉拉」來形容民調緊逼形勢。對此，前立委郭正亮23日就表示，「我認為最後賴清德的得票率投出來會在42％至45％之間，所以真的是很激烈的選舉，不要低估賴清德，分裂是一定輸的，合對民眾黨、國民黨都有好處」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「你說26日要公布方案，坦白說最好的情況是兩黨一起公布，當然這個禮拜朱、侯、柯能夠見面是最好，當然對民眾黨也比較好，如果沒有合，總統是一定輸的，這我們也不用掩蓋這個事實，這就是事實」，郭正亮坦言，「賴清德的民調到最後投出來，我講得票數一定有40％的，不要低估他，照這種民調看，一定有很多人沒有表態，到最後一定會還原回去」。

郭正亮更提到，「民眾黨跟國民黨一定有人互相不喜歡，所以一定會有整合的磨損，這裡面當然就會有人跑去賴清德那邊，我認為最後賴清德的得票率投出來會在42％至45％之間，有的人更樂觀，說他搞不好衝高會到48％，所以真的是很激烈的選舉，不要低估賴清德」。

郭正亮最後也說，「分裂是一定輸的，合對民眾黨、國民黨都有好處，尤其是在組閣權，民眾黨願意承諾，我覺得國民黨是一定會有所獲，國民黨盡量還是要做內部的說服」。