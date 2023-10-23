蟑螂是居家常見的害蟲，人人都想將其消滅，就有網友在好市多看見一款德製B牌蟑螂凝膠餌劑，4入裝價格很優惠，等同市售買一送一，直呼找朋友分購更划算，貼文引起熱議，不少人笑說效果太強真的用不完，也有網友說好市多售價比員購價還便宜。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享自己用過的除蟑產品中，認為試來試去還是德製B牌蟑螂凝膠餌劑比較有效，不過價格不便宜，一般通路購買5公克就快300元，推薦好市多的最划算是一條10g，等於在市面上買一送一，好市多貨架有4入裝，可以找朋友分購一人兩條剛好。

貼文引起討論，不少人紛紛贊同，「這個量都誅九族了」、「這個價格比員購價格便宜」、「用了很多年，這真的很有效」、「我自己以前買來用一條都用不完了，除非家裡是蟑螂旅遊團的配合觀光點，不然真的用不完」、「我也是找親友合購，有廚房的家庭免不了有蟑螂」、「我目前用過最有效的，但四條真的用不完」。

不少過來人也大讚除蟑效果強，「我家廚房之前都好多水溝跑出來的小蟑螂，怎麼殺都殺不完，自從用了這款很少再看到蟑螂了」、「好市多這款是用完幾天就明顯減少很多，還很多死蟑螂，上次點到現在2個月了，真的很少出現」、「這真的蠻有效的，從去年夏天開始放藥，之後每隔一季就補一點藥，到目前爲止幾乎沒看過蟑螂出沒」。