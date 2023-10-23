ECFA存廢引發討論，近日有民怨反彈。屏東縣琉球區漁會直言，大陸是台灣漁產品最重要的市場，若在清單中遭除名，「台灣漁業肯定完蛋」；雲林縣農會也認同說，停掉ECFA，對台灣農業的衝擊非常大；台南虱目魚業者則認為影響有限。另有釋迦農怒批，前農業部長陳吉仲2年前說雞蛋別放同一籃子，如今也沒看到其他籃子，只希望下個農業部長別再亂搞。網友直呼，民進黨執政只會嘴砲治國，到現在還在依賴糖衣毒藥。

屏東縣琉球區漁會首席專業顧問蔡寶興直言，現在鮪魚價格狂跌4成，高雄還傳有大船準備解體、東港陸續有延繩釣漁船預備停航不作業，足見目前台灣漁業相當低迷，若明年又喪失ECFA保護，絕對一蹶不振。李姓漁民怒訴，「除非改朝換代，否則無解」，漁民聲音在蔡英文總統執政下愈來愈聽不見，說了也沒人理，甚至還會被扣帽子、貼上舔共標籤。雲林縣漁民指出，台灣內銷市場有限，大陸市場很大，打開大陸市場配合內銷，漁產價格才會比較穩定。

農業方面，雲林縣農會總幹事陳志揚表示，台灣銷往大陸的農產品數量很多，之前大陸禁止台灣鳳梨、芒果輸入，造成農民不小損失，希望政府不要輕忽。台東縣農會理事長、縣議員楊招信說，其他農漁產都還好，台東最擔心的就是產值10億的釋迦，整個產業鏈包括數萬人生計，希望政府重視農民。台東農友憂心，卡了關稅、貿易商成本提高，未來盤商收購價格恐壓得更低。釋迦農怒批，中央非要忽略大陸市場，前農業部長陳吉仲2年前說雞蛋別放同一籃子，如今也沒看到其他籃子，只希望下個農業部長別再亂搞。

「事實證明民進黨執政只會嘴砲治國！」粉專「政客爽」今(23日)發文質疑，這七年半有完成農漁產品轉銷嗎？沒有的話，有協助農漁民轉型、或怎麼處理嗎？到現在還在依賴蔡英文說糖衣毒藥的ECFA，真的很搞笑！

網友表示「農漁民巴肚夭夭還是要選民進黨」、「漁民心裡清楚，可是每次選舉仍然票投民進黨，所以…求仁得仁」、「歡喜投甘願受」。