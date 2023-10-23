去年 12 月，美國陸軍宣布貝爾(Bell)的 V-280「勇猛式」(Valor)旋翼機，贏得了未來遠程攻擊機(FLRAA)競賽的，成為UH-60 黑鷹直升機的接班人。貝爾很快就公布了V-280的座艙操作系統，原本的儀表盤是大片的觸控螢幕，持續播放外部即時影像，並輔以簡潔的符號式飛行資料數據，如同科幻電影，或是科幻遊戲中的操作系統。
Sandboxx報導，V-280之所以獲選成為美國陸軍下一代步兵通用機，最大的優勢在於飛行速度，V-280同時兼具直升機與旋翼飛機的雙重性能，它的最高航速達到560公里，黑鷹直升機極速僅270公里。V-280速度不但快，航程還更遠，達到1500公里的作戰航程，幾乎是 UH-60 的三倍，同時機載重量比黑鷹多出 25%。
雖然貝爾聲稱，勇猛式的機艙可以有多樣化改裝，不過我們當然要先瞭解傳統布局。根據美國陸軍協會討論展示會( AUSA)期間的展品，V-280基礎型是14個士兵座位，後面有兩名機槍手，比黑鷹直升機多乘載3人。
因為V-280性能強大，但是它的駕駛艙卻相當簡單，沒有繁複的儀表，而是巨大的彩色觸控螢幕，持續採射6具外部攝影機的畫面，使得飛行員可以直接看到下方的空域環境，飛行員面前投影的飛機狀況資料，包括飛行高度、飛行姿態，空速、仰俯角，以及引擎狀況、油料等等，都整合到最簡明的圖像當中，如果需要其他的詳細狀況，則顯示在兩名飛行員中間的小型螢幕上。
不過，貝爾公司表示，目前展示的只是 V-280最可能採用的一種駕駛艙佈局，最終的決定權還在美國陸軍，之後會等待美國陸軍的意見再做出調整。
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