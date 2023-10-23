來自大陸河南的余潤澤以創作歌曲〈有一種冷是媽媽覺得冷〉奪下「旺旺最佳金曲獎」。他23日帶著老婆、8歲兒子在上海神旺酒店舉辦「2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽」頒獎典禮開心領獎。

他表示，這首歌曲的演唱者是他的兒子，感性說，謝謝老婆與兒子給他這麼好的靈感，「看見媽媽幫小朋友穿衣服，兒子會覺得熱，媽媽卻說不能脫，怕會感冒，所以有一種冷是媽媽覺得冷，怕小孩凍著。」

余潤澤熱愛創作音樂，老婆則是舞蹈教室的老師，兒子遺傳他們喜愛歌唱、舞蹈，一家三口還在現場賣力唱跳郭富城夯曲〈對你愛不完〉；老婆見到余潤澤上台領獎，開心說，「很激動能得到這個獎項，感謝老公創作這麼優秀歌曲，讓我們的寶寶能站在這裡。」被問及兒子從小就會歌唱？兒子秒回，「都是受爸爸影響」，余潤澤也開心說，平時在家裡有一個屬於他的創作空間，兒子日常一寫完作業就會開始陪著他一起創作，他負責彈吉他，兒子跟著一起唱歌，父子倆默契十足。

余潤澤7月在網路上看到「2023旺旺孝親獎詞曲創作暨短影片大賽」，馬上決定要報名比賽，「百善孝為先，孝親文化是中華人民的傳統美德」，更提到，孝親創作歌曲向來是由大人來唱的，他則是請兒子演唱歌曲，「用小朋友的詮釋方式，這是另一種很新鮮的感覺」，更謙虛說，比賽中高手雲集，他是運氣好，選擇從小孩子的視角來切入演唱歌曲，帶給大家與眾不同感受。

曾在創作上曾遇過困境？余潤澤的老婆直言，余潤澤是夜貓子 ，有時候時差銜接的不太好，導致會有些困難，加上兒子白天要去學校上學，晚上才能跟著爸爸繼續學習音樂，幸好兒子愛唱歌，從來不會覺得辛苦。