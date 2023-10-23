沙烏地阿拉伯今天表示，沙國明年起將主辦電競世界盃（eSports World Cup）。利雅德當局希望此舉可在國內創造數萬個工作機會。

法新社報導，沙烏地實際統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在聲明稿中說：「電競世界盃是沙烏地阿拉伯成為全球電玩和電競中心旅程自然的下一步。」

王儲穆罕默德．沙爾曼據說是熱衷於「決戰時刻」（Call of Duty）的遊戲玩家。38歲的穆罕默德．沙爾曼自6年前成為第一順位王位繼承人後，沙國開始在遊戲產業上大力投資。

去年穆罕默德．沙爾曼宣布投資Savvy Games Group高達380億美元。

目標是在2030年前創造3萬9000個電競相關工作機會。

根據沙烏地國家電競戰略，沙國官員希望將沙烏地打造為「遊戲開發者的伊甸園」，開發出「宣傳沙烏地和阿拉伯文化」的新電玩遊戲，希望在2030年前自製30款具全球競爭力的電玩。

沙烏地首屆電競世界盃預料將在明年夏季舉行，以取代為期8週的Gamers8電競錦標賽。Gamers8電競錦標賽今年總獎金為4500萬美元。

沙國官員並未說明哪些電玩將納入電競世界盃比賽項目，僅表示相關細節將在明年初公布。

沙國在聲明中表示：「錦標賽將納入世界各地所有類型最受歡迎的遊戲，並將提供電競史上最高額的總獎金。」