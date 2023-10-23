章子怡與汪峰8年婚姻破滅，消息引發外界震驚。回顧兩人過往情史可謂「勢均力敵」相當豐富精彩，有陸媒傳聞，汪峰過去曾在一檔節目中問章子怡「你跟幾個男人回過家？」，女方大膽回應絲毫不避諱。

據陸媒傳，汪峰曾在節目裡公開質問章子怡「你跟幾個男人回過家？」，章子怡回覆「我不缺男人，肯定比你歷任女人還要多」。在公開場合，面對如此犀利問題，還可以面不改色的回應，不禁讓人佩服章子怡的高EQ。

談到兩人過去情史，可說是相當豐富。汪峰娶章子怡之前曾有過三段感情，第一任老婆是叫齊丹的主持人，第二任女友名叫葛薈婕，是位超模，身材比例火辣，18歲替他產下一女，第三任老婆叫康作如。章子怡出道以來，也是緋聞不斷，包括歌手高楓、名導張藝謀、央視主持人撒貝寧、外籍富豪Vivi Nevo、霍家公子霍啟山等，情史不遑多讓。

汪峰發聲明，證實與章子怡離婚。（圖／翻攝自汪峰 微博）

今（23）日，章子怡、汪峰發出離婚聲明，內容提到「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻」，且強調「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，兩人經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係。