俄烏戰爭即將邁入第21個月，戰況持續膠著，外界盛傳士兵們使用毒品，方能撐過戰事，網路上也流傳相關影片，俄羅斯獨立新聞媒體「Verstka」日前就採訪了數十名俄軍和俄佔區居民，一窺軍隊內部秘辛。

報導指出，俄軍部隊中使用毒品的情況相當常見，有些人是自己帶進去，或向烏克蘭當地人購買，社群媒體Telegram上也找得到賣家。一名士兵表示，「就像置身拉斯維加斯一樣」，每個人對這個現象心照不宣，但也不能太張揚，「重點是，不要惹麻煩，也別在基地以外的地方使用。」

另一名士兵說，他之所以用毒是因為戰爭太無聊了，尤其是身在戰線後方：「打仗的時候，你會花很多時間在等待，要不就是祈禱這一切快點結束。我才不管別人發現我吸毒，無聊比這可怕太多了。」

另一名士兵說，從去年3月到現在，他只開了2槍，無所事事已成為他們這些後防軍人最大的問題。但他不確定前線同袍是否也有吸毒，只知道他們「喝很多酒」。

不過，戰區的毒品可不便宜，由於運送過程承擔極高的風險，3支注射器的量就要價1萬5千盧布（約新台幣5千元），相當於當兵月薪（20萬盧布）的1/13，也是在莫斯科平時售價的2倍，但仍有人因此花光薪水。據悉，烏克蘭軍隊也有用毒的情形。

根據《華爾街日報》22日報導，烏克蘭反攻進行將近5個月，仍然無法突破俄軍防線、深入佔領區；同時俄羅斯也在本月發起攻勢，嘗試奪取烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），損失了數十輛裝甲車和數百名士兵，取得的戰果微乎其微。

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