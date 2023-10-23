2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。藍白近期也針對2024總統大選合作展開會前會商談，兩邊目前僵持不下。對此，前立委沈富雄23日就表示，「明年1月13日國民黨如果輸了，並且要一個像樣的，讓人家寄予希望，能夠起死回生的政黨，我願意不收錢，做義工、做義務代理黨主席一年」，引發討論。

沈富雄23日在網路節目《今天誰來沛》中表示，「明年1月13日國民黨如果輸了，他們選後的殘局要比這個更糟糕，牛鬼蛇神還在，孤臣孽子稍微好一點，韓粉繼續不服氣，大家都在算說誰會當黨主席，國民黨照樣四分五裂」，沈富雄更說，「國民黨如果要一個像樣的，讓人家寄予希望，能夠起死回生的政黨，我願意不收錢，做義工、做義務代理黨主席一年」。

沈富雄強調，「我是講真的，我一年整理完以後還給你們」，沈富雄最後更說，「這其實不難，第一件事就是，要把黨內分崩離析的力量跟他們坦誠交換，如果國民黨這些不處理，老百姓就看不起」。