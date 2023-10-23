高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美外型走紅，先前她飛到台灣進行「徒步環台之旅」，沿路遇到許多慕名前去的粉絲，也有遇到怪人騷擾，在網路上掀起大量討論，近期企鵝妹飛到美國參加活動，社群貼出夜店狂歡的照片，開心熱舞的模樣引發網民討論。

企鵝妹前陣子到歐洲旅遊，近日抵達美國的拉斯維加斯，她今（23）日更新社群，用中文與英文表達「很棒的派對」，企鵝妹一襲紅色細肩帶洋裝，高開衩露出纖細鉛筆腿，其中還有在夜店起舞的影片，只見她撩起頭髮隨著音樂擺動身體，負責拍攝的友人熱情尖叫，這組照片中企鵝妹與許多人合照，大多都是網路紅人，舉起酒杯時露出淺淺微笑，電暈粉絲。

貼文獲1.6萬人按讚，網友們表示：「允進的那撩頭髮的舞蹈真的正到爆」、「你們看起來好漂亮」、「照片很漂亮～派對感覺很好玩」、「企鵝好美好想跟你合照」、「你穿紅裙子太美了」、「好性感」、「與眾不同的美」、「到底喝多少跳這麼辣」。事實上企鵝妹到拉斯維加斯是為了參加直播平台Twitch半年舉行一次的遊戲大會「TwitchCon」，活動於20號到22號舉行，而她在旅行途中和其他人一起挑戰喝在鞋子中的酒，事後她將影片放上社群，痛苦神色讓粉絲們感同身受，紛紛發出嘔吐的表情符號。

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