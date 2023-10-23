彰化銀行秉持「金融科技發展路徑圖」精神，積極推動更具包容性、公平性、永續性及與國際接軌的金融科技生態環境，致力推廣API技術應用金融服務、數位交易平台及行動支付台灣Pay等無現金交易，並兼顧社會不同族群之需求，打造智能客服，提供客戶友善便利、可負擔、有溫度的多元數位金融服務，落實普惠金融。獲頒工商時報「數位普惠獎」、「數位服務獎」及「數位資安獎」三項殊榮，由副總經理鄧秀娟代表領獎。

彰化銀行以客戶角度思考，著重資訊安全與客戶體驗，持續優化網路銀行、行動支付、線上申辦及e吉貸融資平台等功能，提升e財寶數位存款及線上貸款「薪速貸」及「增優貸」等金融服務，以敏捷、快速、流暢的一站式網路申辦，無紙化流程實踐永續發展的精神，陸續推出「數位金融跨界醫療生態圈」、「彰化商業銀行生活好夥伴『智能客服－柴寶』」等具指標性數位金融創新產品，搭配堅實的資訊安全後盾，提供安全便利且高品質的金融服務。

彰化銀行積極打造產業數位金融生態圈，其中數位金融跨界醫療生態圈方案，推出「安全＋方便＋友善＋效率」的「金流代收服務」，透過自助繳費機多元支付方式，全面提升客戶付款便利性與就醫安全，大幅改善付款等候時間，並增強醫療院所現金管理的安全性，同時提升醫療院所ｅ化形象。除此之外，為解決醫療機構員工因工作性質無暇至銀行申貸之需求，彰化銀行提供全線上融資管道，醫療從業人員可透過線上申請快速取得資金。

因應網路蓬勃發展、行動裝置普及與金融科技崛起，彰化銀行「全媒體（Omni-Channel）客服系統」以全通路概念建構客服系統，整合電話、網路電話、線上文字對談、客戶留言及電子郵件等服務管道，讓客戶不受時地限制選擇金融服務通路，滿足客戶「迅速」、「便利」及「安心」的服務需求，有效提升客戶服務體驗。

彰銀數位金融產品獲社會大眾與專家學者肯定，陸續獲頒菁業獎、玉山獎、工商時報等數位金融多項指標性獎項，未來也將秉持推動普惠金融初衷，讓更多需要金融服務的客群，也能享受便捷普及的數位金融服務，朝減少貧富差距，促進社會公平與包容邁進。