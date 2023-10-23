「港女命案」案發至今5年多，涉嫌殺死女友的港人陳同佳在台灣案，返港後因洗黑錢案出獄至今4年，仍未能來台投案；香港立法會議員管浩鳴透露，陳目前仍居於香港深山地方，平時只能靠上網、打電動消磨時間，不如外界想像的自由，且他自首意願未變，但卡在香港、台灣政府的手續問題上，期待明年1月台灣大選過後能有新進展。

回顧案情，潘曉穎與陳同佳都是香港居民2人是情侶關係，在2018年2月8日來台旅遊，同月13日入住紫園旅店。潘曉穎於17日在旅店房內遇害，翌日被棄屍在台北捷運竹圍站外公園的草叢。案發後，陳同佳獨自返回香港，潘父因聯絡不到女兒，質問陳男卻始終得不到答案，心急之下向台灣警方報案。

陳同佳回港後，曾3度盜用潘曉穎的提款卡提款，並在3月13日被香港警方拘捕，隨後承認殺害潘女並棄屍，進而揭發藏屍地點。北市警方在竹圍站附近尋獲死者屍體，遺體近1個月日曬雨淋，屍身腐化嚴重，頸骨有所遺失。經法醫相驗，死者腹腔中發現有1塊長約2厘米的骨骼，證實生前有孕。

陳同佳供稱，2人在台的最後一晚一同逛夜市，買了一個粉紅色行李箱，返回旅店後發生爭執。爭執期間，潘女自爆，約5個星期前發現已懷孕，陳同佳後來發現一段女友與另名男子的性愛影片，因此質疑孩子父親是誰而爆發爭執，在爭執中勒死潘女，隨後將屍體裝入新購買的粉紅色行李箱，翌日前往竹圍站棄屍。

因案件發生在台灣境內，加上香港因政治原因無司法協助安排，陳同佳最終只因洗錢罪遭判處有期徒刑2年半。2019年10月23日早上9時，陳同佳刑滿出獄，表示「我願意為了自己的衝動，為了自己犯下的錯事自首，回去台灣服刑受審。」，但此事再無下文。另香港保安局藉此案在2019年2月提出修訂《逃犯條例》草案，最終成為反修例運動爆發的導火線。

據《星島日報》報導，此案事隔4年，管浩鳴近日透露，陳同佳目前仍居於香港深山地方，平時只能靠上網、打電動消磨時間，沒有想像中的自由，雖然他自首意願未變，但因政治問題只能等待，心情非常煎熬，重申只要台灣准許陳同佳入境，事情就可獲得解決，期待明年1月台灣大選過後能有新進展。