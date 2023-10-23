中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將交手打序上有些調動，昨天升一軍的內野手林智平單場3安1打點好表現獲選單場MVP，新秀投手曾家輝初登板中繼1局失1分，桃猿以5比2獲勝。

中華職棒樂天桃猿隊昨天擊敗中信兄弟隊，搶下最後一張季後賽門票，今天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，賽前也有不少球員異動，拉上今年選秀第2輪選進投手林華偉、第4輪選進投手曾家輝等人。

桃猿隊今天打序也有微調，廖健富拚全壘打王，目前累積22轟，僅落後味全龍隊吉力吉撈．鞏冠1轟（23轟），今天打開路先鋒第一棒，廖健富單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點、選到1次保送，但沒有開轟。

桃猿隊今天1局下靠著馬傑森安打、林智平二壘打先馳得點，3局下廖健富率先敲出安打，2人出局後林智平安打推進，成晉適時安打送回第2分，4局下林政華二壘打、廖健富安打送回團隊第3分。

桃猿隊5局再起攻勢林子偉率先敲出安打、盜上二壘，林智平、成晉接連安打添分，再靠著滾地球、失誤跑回團隊第5分。

悍將隊前6局打線受制，桃猿隊7局上換上新秀投手曾家輝初登板，悍將隊靠著觸身球保送、林岳谷安打推進，2人出局後王念好適時安打送回團隊第一分，這支安打也是王念好中職生涯首安、首打點跟著入袋。

悍將8局上陳真開轟，陽春砲追回1分，這發全壘打為陳真個人本季首轟，但攻勢沒有延續，悍將吞下敗仗。

桃猿隊投手賴知頎今天中繼投2局被敲出1支安打，投出1次三振、3次四死球保送，無失分，拿下個人中職一軍生涯首勝。

桃猿隊新秀曾家輝一軍生涯初亮相，中繼投1局，被敲出2支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、無關勝敗。（編輯：李亨山）1121023