樂天桃猿在例行賽倒數第2戰以5比2擊敗富邦悍將，昨天久違升上一軍的林智平此役生涯首次扛第4棒，單場3安還是勝利打點，相隔1174天再次奪得單場MVP，今年是他待在二軍最長的一季，還拿下二軍打擊王，他說：「這座獎是想證明自己，在這環境還有競爭力。」

林智平曾是桃猿陣中當家三壘手繩拿下2013、16年金手套三壘手獎，並完成2014至16年盜壘王、2013至15年最佳九人三壘手3連霸，但近3年一軍出賽數銳減，本季確定會寫下單季新低。

受到守備位置重疊壓縮到出賽空間，林智平今年一整年多半時間都待在二軍，在5月24日本季首次升上一軍，在面對統一獅的比賽中上場代打1打席後，26日就被下放二軍，直到季末才又回到一軍賽場，今天也是他繼2020年8月5日後再次奪下單場MVP。

林智平坦言，剛回到一軍時非常緊張，「很突然地上來，有點不知所措，剛上來的時候還會有點懷疑自己。」他知道因為今年梁家榮表現亮眼，卡住三壘位置，原本主要守三壘的他在二軍時接受總教練陳瑞振建議加守一壘，「很感謝他推薦我這樣去做的。」

今年在二軍出賽65場，敲出68支安打包含5轟，打擊率3成74，以38歲之齡拿下二軍打擊王獎項，他認為，這座獎項也是證明自己在這環境還有競爭力，他也提到，因為不想要浪費教練、大家的時間，尊重每一位在球場上的人，所以要隨時把自己準備好，成為一軍可用之兵，而他希望能在球員生涯前達成生涯千安里程碑。

對於搶進季後賽名單，林智平會盡力去爭取，但他也強調還是把球隊擺在第一；總教練曾豪駒也說：「今天他有呈現第4棒的價值，他在二軍知道自己的角色，把狀況維持住，季末需要他時就可以上來，狀況不錯的話當然也會是在我們季後賽考量名單內。」