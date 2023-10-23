亞洲小天后蔡依林今年1月在台北小巨蛋舉行演唱會，6場演唱會，6.6萬張門票在網上開賣很快就被秒殺，彰化一名蘇姓男子見此有機可趁，上網騙粉絲說他有門票，胡姓粉絲信以為真，以為撿到寶，匯款5160元給蘇男，沒想到匯款完就被封鎖，才驚覺被詐騙，立即報警處理。彰化地院審理，依詐欺取財罪將蘇男判處2月有期徒刑，得緩刑2年，另須提供40小時義務勞務，還要參加2場次法治教育。可上訴。

判決書指出，蘇男因為接待需要金錢還款，明明就知道沒有無蔡依林演唱會門票，2022年12月10日在推特（Twitter）上以暱稱「騷包」，騙人販售蔡依林演唱會門票，胡男見狀信以為真，雙方透過文字對話，約定於12月29日前寄出，胡男於12月16日轉帳5160元到蘇男帳戶，但胡男等到29日遲遲未收到門票，欲與蘇男聯繫時發現遭封鎖才知受騙，氣得報警。

蘇男收到款項後就將該名粉絲的社群帳號封鎖，粉絲遲遲未收到票券，欲聯絡蘇男時發現遭封鎖，才知遇到詐騙，警方獲報後依詐欺取財罪嫌將胡男送辦，彰化地檢署偵辦後起訴並聲請簡易判決。