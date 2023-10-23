前新竹市長林智堅論文抄襲案曾爆一屍多命，讓2022民進黨九合一選情崩盤，但一般認為綠營立委仍有不少論文未爆彈。近日綠委趙天麟也被指論文涉抄襲，沒想到今（23）日卻又再度傳出，趙天麟和一位神秘女性友人有著相當親密的接觸，不止一同開心出遊，甚至還出現臉貼臉、擁抱、親吻等親密動作。

根據《鏡週刊》的報導指出，趙天麟和綽號「丁丁」的妻子丁雅婷，從2007年結婚至今已有16年，趙天麟更是在結婚紀念日時，於臉書上放閃分享兩人的日常點滴，沒想到現今卻傳出趙天麟和一位女性友人非常親暱，兩人的接吻照片更隨之流出，除此之外，兩人更多次出遊，地點包含摩天輪、海邊、飯店房間。

該份報導更指出，該名神秘女性其實是一位C姓的中國籍女子，在2018年6月時，趙天麟的國會辦公室助理陳建宏曾協助C女及其友人來台，並到新北市知名觀光景點九份觀光，趙天麟當時也出現作陪。

而針對相關照片，趙天麟本人電話尚未接通，趙天麟辦公室表示，對於此爆料，稍後將以聲明正式回應。