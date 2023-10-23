糖尿病是我們這個時代最迫切的健康問題之一，其中的第一型糖尿病是一種免疫系統疾病，患者的免疫系統會錯誤地攻擊胰臟中的胰島素生成細胞，導致胰島素不足。如何迴避免疫系統的錯誤攻擊呢?瑞典科學家提出一種非常另類的新辦法，將胰島素生成細胞植入眼睛裡，由眼睛擔任胰臟的功能。

新阿特拉斯(New Altas)報導，瑞典皇家理工學院(Kungliga Tekniska högskolan ,KTH)和卡羅林斯卡學院(Karolinska Institutet)的科學團隊持續在研究，如何讓胰島素細胞不被免疫細胞發現的方法，他們先發明一種人工研究植入物(也可稱人工器官)，裡頭含有胰島細胞可產生胰島素。

之後，他們將這個人工器官植入皮下，但是容易出現排斥問題，身體會抗拒這個外來物。而在新的研究中，團隊設計出更小的人工器官，小到只有240微米(1微米=0.0001公分)，這使得它可以植入眼睛中，嚴格來說，是植入在小鼠的眼前房(角膜和虹膜之間的空間)。

選擇眼睛的主要優點，是眼睛內部不容易出現發炎反應，也就不會驚動免疫細胞。另外，它靠近血管系統，使胰島素可以更快速到達血液，而且科學家只需觀察眼睛，就可以輕鬆監測其功能。

研究論文作者范-德-維恩加特(Wouter van der Wijngaart) 表示：「在小鼠測試中，人工器官都安穩的在固定位置，器官裡的細胞很快就與眼睛的血管融合，並且持續正常發揮作用。」

另一個作者安娜•哈蘭（Anna Herland）的重點，則放在眼內植入技術，她說：「我們的技術是邁向先進醫療微型設備的第一步，設備既可以定位，又可以監測細胞植入物的功能。未來還有更多的發揮空間。」