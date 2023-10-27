國民黨立委陳雪生先前遭民進黨立委范雲控告性騷擾，北院判賠8萬元民事賠償。范雲今召開記者會，履行三年前的承諾，將8萬元捐給婦女救援基金會，盼藉此拋磚引玉，邀請社會各界一起捐款，支持婦援會的＃MeToo受害人服務，完善建構受害人支持系統。

今婦女救援基金會執行長杜瑛秋、律師賴芳玉以及5名MeToo受害人出席記者會。范雲指出，台灣的＃MeToo運動，並沒有隨修法完成就結束；她的團隊短短2個月內，就接到超過50個 ＃MeToo求助案件，除了努力接住被害人，也連結資源，讓更多社工、心理、法律等專業資源加入，成為被害人保護傘。

范雲說明，受害人無法從制度中尋得正義，只能透過「輿論法庭」勇敢指控。然而，公開發聲，就是被迫將自己的傷痛暴露於陽光下，受害人經常面臨二度、三度的傷害。

范雲分析，受害人一旦決定要公開自己的案件，就得做好長期輿論抗戰的準備。加害人的攻擊、醜化、汙衊、造謠，社會輿論對個人容貌、道德與性的羞辱，都是受害人被迫承擔的代價。

范雲強調，這些代價，都不該由受害人一個人來承擔，台灣社會必須一起接住被害人，建構支持體系，因此她捐出面額八萬元的支票給婦女救援基金會，期待拋磚引玉，邀請大家一起捐款，目標於年底之前募集到200萬，接住更多被害人。

范雲最後強調，修法只能盡可能完善制度，然而性騷擾事件的終結，必須改變的是文化。除了關注性平三法修正後的子法及細則，她也呼籲政府，投注更多資源在性騷擾被害人服務，及性別平等與情感教育，從根本上終結性騷擾的文化。唯有如此，受害人才不必為了爭取正義，被迫站在輿論的法庭受公審；也不必再用血淚生命，換來改革機會。