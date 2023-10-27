民進黨立委趙天麟近日爆出與大陸籍小三曾有一段婚外情，他隨即於24日宣布放棄參加2024立委選舉，但仍在26日出席立法院國防外交委員會，引發熱議，親綠醫師潘建志看到後，更直呼「快昏倒了」。對此，一份網路投票發起調查，詢問網友看法。

YouTube頻道《Arden 生活家》昨（26）日深夜發起網路投票，截至今早10點30分，總計已有7263人參與，其題目為「你認為趙天麟與大陸籍女子爆發緋聞案後，還適合進立院國防委員會開會嗎？」

針對上述提問，支持趙天麟「無證據顯示有違國安前，什麼會都可以開」意見的網友占6%、而「攸關國家安全，未確認無國安疑慮前，應先避開敏感會議」的選項則有高達80%民眾支持、「想太多，就當一般緋聞案就好，不要大驚小怪」占5%、「趙天麟何許人也，即使傳緋聞，也絕對無關國安」占7%、剩下1%為「其他意見」。

對於趙天麟爆出與陸籍女子桃色疑雲後，卻依然參加國防外交委員會的行為，網友紛紛留言表示，「如果今天是在野黨，請問民進黨會如何做，那麼就比照處理，不要雙標」、「沒事的顏色對了，什麼都沒事！」、「黨證前面無罪」。