統一中小基金經理人陳之硯表示，近期台股修正主要受到國際總經情勢影響，預期未來兩周台股將持續震盪。目前美元指數從高點107微幅下降，但後續仍需觀察美國十年期公債殖利率水位。近期不少美股企業財報及展望亮麗，有利台股供應鏈表現。台股企業獲利預估從第四季開始回到成長軌道，基本面向上使台股年底仍有表現機會，並延續至明年第一季，產業方面看好IP設計、ASIC及伺服器族群。

保德信指出，今年雲端表現確實因為全球不景氣，使得三大雲端龍頭新增營收金額不若2022年，不過從中長線來看，全球的雲端需求仍強，且成長趨勢鮮明，預料度過今年的衰退期後，未來將自底部回升，現在反而是長線布局雲端產業的好時機。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰表示，微軟Azure、亞馬AWS、Google等雲平台提供客戶一站式雲服務，不僅可將應用程式套用在雲基礎設施，也能透過雲平台來開發和應用AI服務。以本次財報亮麗的微軟來看，隨著全球科技龍頭競相搶進生成式AI的產品，大幅提高Azure雲計算服務需求面，進而明顯提振整體營收獲利。

今早生技股以寶齡富錦(1760)、美時(1795)、泰福-KY(6541)為領頭羊，而數位雲端則由富邦媒(8454)領漲；從成交量來看，資金仍聚焦在半導體和電腦周邊族群，占比均在2成以上。