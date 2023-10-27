除此之外，本次高通年度旗艦新品均採用台積電(2330)4奈米製程，他表示，高通在製程選擇上都會做出通盤考量，當然，高通和台積電一直都有很好的合作關係。

全球智慧型手機近幾年市況低迷，疫情後也並未跟上報復性消費，高通產品管理副總裁Ziad Asghar談到，智慧型手機與每個人的生活有密切關係，相較於PC還是有所不同，幾乎每個小時都在用，所以使用者當然會希望是一個精密設備，能力越強大越好，尤其是年輕族群市場，所以在AI大舉導入智慧型手機後，是有機會帶動換機的消費欲望。

Ziad Asghar表示，隨著AI在智慧型手機的功能越來越強大，可以輔助處理的工作模式快速增加，加上手機端邊緣運算比前幾代快，相信AI可以讓消費者意識到有更換新手機的需求。當然，智慧型手機品牌也會絞盡腦汁，積極讓消費者買單。

高通搶先競爭對手聯發科早一步端出年度旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 3行動平台，據悉，聯發科計畫在11月初讓旗艦天璣9300現身，想當然爾，AI絕對也是重中之重，Ziad Asghar受訪時大方展現風度，強調很尊敬競爭對手，但回到產品本身，他喊話，效能數字會說話，儘管和聯發科都是採用meta的Lunia 2，但更重要的是要看產出率、背後的算例，以及最後性能，而非單單聚焦技術或模型，相信消費者很聰明，一切都值得拭目以待。

由於高通在本屆Snapdragon高峰會發表的智慧機Snapdragon 8 Gen 3行動平台，以及PC運算處理器Snapdragon X Elite都採用台積電的4奈米製程，談到晶圓合作廠商台積電，Ziad Asghar表示，在晶圓製程的採用使一個選擇的概念，必須就本身攻耗、良率，還有新晶片是否可以成量產上線，做出通盤性考量，高通有信心做出同級製程最好的研發，且和台積電一直都有很好的合作關係。