64歲「綜藝大哥」胡瓜最近和20歲樂天女孩、啦啦隊女神熊霓鬧緋聞，甚至在金鐘獎上胡瓜帶熊霓現身，正宮丁柔安卻神隱。對此，胡瓜女兒小禎最近首度開腔，大方表示進演藝圈多年，不會在意這種無聊的消息，唯一最氣的是有報導寫20歲熊霓比38歲小禎還小，讓她憤怒說幹嘛扯到她年紀，熊霓年紀小就不能跟胡瓜一起主持嗎？「不太懂這邏輯」。

胡瓜2001年和小禎生母秀秀離婚，2014年梅開二度娶丁柔安，最近卻傳出胡瓜獨寵熊霓，兩人過從甚密鬧出緋聞，對此，據《三立新聞網》報導，小禎昨錄節目時被問有無關心爸爸緋聞？她表示媒體都一直在追，爸爸根本不缺她的關心，但最氣的是報導一直拿她跟熊霓年紀做對比，「幹嘛要一直強調我年紀多大？到底關我屁事啊？」

又問小禎有沒有私下見過熊霓？她表示兩人沒私交，也沒見過面，未來遇到也不會抗拒，小禎反嗆就算見到熊霓也不會怎麼樣，對胡瓜的緋聞不感興趣。而上週金鐘獎，本來傳出丁柔安要陪胡瓜出席典禮「宣示主權」，但紅毯時只見胡瓜和《最強綜藝秀》的大隊一起現身，熊霓也在其中，不見丁柔安，令人好奇出了什麼事？胡瓜深夜也在慶功宴說主因。

胡瓜簡單澄清丁柔安沒現身主因，表示：「家裡有點事，明天有一場家人重要告別式，要處理一下，其他不多說。」先前他也回應事情跟報導有出入，「媒體是哪隻眼睛看到柔安有生氣？你們在我家裝監視器嗎？」駁斥謠言，熊霓爸爸也表示緋聞與事實不符，「請不要把一個綜藝大哥提攜後輩的美意，變成他們家裡的困擾！」