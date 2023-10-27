台東市臨海路26日清晨發生一起學生共乘上課的休旅車與自小客車車禍，造成休旅車池姓男駕駛死亡，車內7名學生分別受傷無生命危險，其中6人已出院、1人轉診花蓮慈濟醫院。台東縣政府教育處及社會處已介入關懷及輔導。

台東縣長饒慶鈴在第一時間接收到車禍消息後，立即指示縣府教育處立即介入提供協助，除了請駐區督學到醫院了解學生傷勢，也聯繫學校到場協助，並請社會處提供緊急慰問金，安慰受傷學生，也評估提供輔導諮商服務的需求。

另外，台東縣政府教育處長蔡美瑤、社會處長陳淑蘭、議員王文怡及市長陳銘風等人，也在昨日下午前往台東市殯儀館向不幸過世的池姓男駕駛家屬致意及提供慰問金，讓有緊急需求的家庭在第一時間能夠順利度過難關。

台東市26日發生一起死亡車禍，由池姓男子駕駛黑色休旅車滿載知本地區7名學生就學，行經臨海路時，與迴轉的黑色轎車相撞，池男當場失去生命跡象，送醫搶救傷重不治，而7名男女學生多處擦傷，其中1名傷勢較嚴重，黑色小客車女駕駛則無明顯外傷。

據了解，池姓死者育有3名子女，獨挑經濟大梁，以經營9人座休旅包車為職，工作態度積極認真，受到社區家長青睞，合資委託接送學生；車禍當下，其中1子也在車內。死者妻子得知噩耗後，哽咽表示深信丈夫為了保護車內孩童安全，盡其所能穩住車身，以駕駛座方向朝牆撞擊。