高雄1名80歲婦人因為長年到佛寺跪拜念經，長期下來開始出現膝蓋痛，甚至無法好好站立，直到她女兒帶她求助七賢脊椎外科，醫師楊華偉診斷婦人為第三期退化性膝關節炎，因此決定使用羅莎電腦導航機器手臂進行關節置換。婦人開刀前由於相當不安，還特意向神明求助，直到神明瀟灑地給出3聖筊，婦人才安心動手術，術後婦人恢復良好，重出跪拜江湖。

婦人是1位相當虔誠的信徒，早年常到佛寺跪著念經，10年前跪拜完膝蓋開始痛，每次發作就去診所打玻尿酸，近2年更是嚴重，除了站起來就痛，甚至會痛到睡不著，女兒擔心媽媽膝蓋的狀況會導致長期臥床，因此在多方探詢下找到七賢脊椎外科醫院。

經過楊華偉的診斷後，發現婦人的退化性關節炎已到第3期，需要進行人工關節置換手術，婦人一聽到要開刀相當緊張，馬上跑去求助神明，神明也給予3聖筊鼓勵婦人開刀，經由羅莎電腦導航減痛手術右膝人工關節置換後，婦人術後第1天就能下床走路，連高血壓也得到緩解。

楊華偉指出，最新的羅莎電腦導航減痛手術，是術前透過X光電腦導航計算客製化的活動角度，於術中精準定位植入物，可保留更多健康的組織並減緩疼痛，美國膝關節醫會也證實手術後的人工關節角度才是真正影響人工關節存活時間。

七賢脊椎外科醫院表示，有鑒於人工膝關節置換的高需求，為了提供患者最先進及高品質的個人化精準手術，領先醫學中心引進羅莎電腦導航機器手臂人工膝關節置換系統，至今已成為大高雄單月手術頻率最高的醫院。