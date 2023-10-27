家醫科醫師陳柏臣分享，過去曾收治一個3歲小患者，某天在家玩耍摔倒，導致脾臟破裂，送到醫院整個肚子都鼓起來了，內出血嚴重，需緊急手術治療，但孩子的家屬卻因為宗教信仰，而不願簽署輸血同意書，導致手術卡關無法進行，最後孩子就這樣走了，讓在場所有醫護人員都難以接受。

陳柏臣在節目《震震有詞》上分享，他曾遇過一個3歲的小患者，某天在家跟哥哥玩耍摔倒、背部猛地撞到椅角，讓他痛到大哭，起初家人不以為意，認為孩子玩耍難免受傷，哭一下就好了，怎料孩子竟哭到暈過去，這才緊急將孩子送醫。

陳柏臣表示，經檢查發現孩子脾臟破裂、內出血，肚子整個鼓起來，需緊急手術治療，但因孩子大量出血，麻醉師建議要先輸血穩定孩子的狀況，再麻醉會比較安全，結果孩子的家人卻因信仰問題，而不同意輸血，就這樣眼睜睜看孩子走了。

陳柏臣指出，當時在場的醫護人員都難以接受，因為只要輸個血就可以動手術治療，年僅3歲的孩子也許就能救回來，就有機會可以長大，結果卻卡在輸血同意書，孩子的家屬怎麼樣都簽不下去，最後一條小生命就這樣消失。