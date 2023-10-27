大陸前總理李克強今（27日）因心臟病離世，享年68歲。事實上，李克強上任以來就把拚經濟放在首位，今（2023）年3月在任內最後一次政府工作報告，花了近一小時，大篇幅講述民生經濟，這位改革老將直到10年總理生涯卸任前最後一刻，仍馬不停蹄走訪多個部委，心繫經濟、拚搏到最後一刻。

綜合陸媒報導，李克強擁有北京大學經濟學博士的顯赫學歷，加上在河南、遼寧的從政經歷，成為帶領中國經濟全力衝刺的主要舵手。

李克強上任以來，不僅關注民營企業、小微企業，也多次為小商販、卡車司機、快遞員在內的中下階層發聲，主張在城市發展過程中給「地攤經濟」一定的空間。

2020年新冠肺炎在大陸鋪天蓋地的爆發，李克強在山東煙台考察時，再度公開表態支持地攤經濟。他當時表示，「國家是人民組成的，人民好了，國家才能好。靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好！地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和高大上一樣，是中國的生機。」

回顧他過去10年經濟成績，李克強說，從10年長周期看，經濟年均增長6.2％、實現中高速增長，消費者物價指數年增幅沒有超過3％，企業和個體工商戶等從5,000多萬戶增加到1.6億多戶。沒有持續大幅增加赤字，沒有超發貨幣，為穩物價創造宏觀條件，也為未來留下政策空間。

今年3月11日李克強在「大陸兩會」上卸任國務院總理，提前宣告淡出政壇退休，10年總理任期正式落幕。