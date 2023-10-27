《我們這一攤》到市場買菜。（三立提供）

王彩樺做薑汁番茄送給長者。（三立提供）

《我們這一攤》親自到木瓜園採木瓜。（三立提供）

王彩樺、胡宇威、夏和熙共同主持的三立都會台、華視實境綜藝節目《我們這一攤》，本周將前往雲林斗六觀光夜市擺攤，經過多集擺攤經驗的累積，到目前三位攤主不只合作默契越來越好，也更能掌握做生意的秘訣，但王彩樺隨便送的個性就是改不了，成為「成本殺手」。

精打細算的夏和熙負責財務，但他卻笑說自己根本就是理財智障，完全沒有在理財，「我是省小錢花大錢的人，所以省小錢還算是精打細算型，剛好可以運用在成本計算上。」

《我們這一攤》播出至今，三位攤主終於開財務檢討會，目前營業額賺回一點，讓王彩樺、胡宇威、夏和熙很感動，而本週擺攤地點是斗六觀光夜市，眾人討論結果營業項目是賣剉冰及果汁，雖然剉冰的利潤高，但備料過程相對繁雜，為了順利擺攤，三人一同去行前教育，在冰果室實習如何能做出一碗好吃的剉冰。胡宇威將日本經驗帶回，用中間淳太送的抹茶來玩創意，研發抹茶慕斯配剉冰。

三人也越來越懂得掌控成本，跑到果菜批發市場、木瓜園去挑最新鮮的原料，木瓜園老闆娘免費大放送，讓三人驚訝的張大嘴巴，一句：「大家結緣啦！」讓攤主們省了一大筆成本，而好運持續，有人送番茄、新鮮雞蛋，讓本集成本大大降低。

本週小幫手增加了樊仲哲及陳隨意，樊仲哲是削水果高手，陳隨意這次則負責鍋燒意麵，為了生意，他們還會桌邊服務，為壽星唱生日快樂歌，不同的是陳隨意竟然唱自創韓文版，搞笑味十足。

要擺攤也要做愛心，這次生意未開門就收到要送給育幼院小朋友吃的50碗剉冰訂單，王彩樺愛心也不落人後，將收到的一大箱番茄做成薑汁番茄，送給長照中心的長輩們，受到熱烈歡迎。

經過多集的經驗累積，大家已經能掌控全場速度，這次出攤游刃有餘，特別是胡宇威的抹茶冰受到少女們的好評，由於生意太好，他們把腦筋動到隔壁攤位老闆，向他討救兵。