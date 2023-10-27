不少情侶在交往期間會用AA制一起分擔生活開銷。一名女網友透露，和男友交往8年，儘管對方年薪是她的4倍之多，兩人一直以來所有開銷都是AA制，如今談婚論嫁，沒想到男友執意婚後仍要繼續AA，讓她不禁感嘆自己能力不足「配不上他」，於是決定不結婚了！

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，自己是個行政職員，年薪不到50萬，而男友在大公司上班，年薪有200萬；兩人交往8年以來，一直都是AA制。最近男友提出要結婚的想法，而原PO則提出疑問，婚後是否也會繼續AA制？

聞言，男友表示婚後房貸、車貸由他負責，因為房車都在他名下，原PO也可以一起享受，至於其他消費還是要AA，包括婚後的蜜月旅行。

原PO坦言，自己可以接受，畢竟等於不用付房租，但害怕男友到時反悔，要她一起分擔房貸、車貸，「以前交往的時候他也會這樣，給我的承諾好像說變就變，這樣我還該相信他？跟他結婚嗎？」。

原PO愧疚表示，自己能力不足，很感謝男友並未嫌棄她，還想跟她結婚，但害怕婚後男方出爾反爾，到時候為了有沒有出錢而吵架，甚至鬧到要離婚，於是決定暫時不結婚，因為兩人都還沒準備好承擔家庭的責任。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「您確定您們的感情也是AA嗎？我指的是，他有一半這麼多？」、「這男友不能要了，分手」、「笑死，過得這麼可悲幹嘛，單身比較爽啦」、「答案就是你男友不夠愛你，你也不夠愛你自己」、「浪費八年還不夠喔？」。