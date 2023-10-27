藝人鄭采勻（雞排妹）因為公開陳沂手機號碼，被依違反《個資法》遭起訴，二審遭判3個月徒刑，得易科罰金，陳沂除了發文嘲諷雞排妹，還不忘送「黑菊花盆栽」嘲諷對方律師陳克譽：「謝謝自己人助攻」，對此，陳克譽除了表示遭網路霸凌，更感概：「不知道是懷著怎樣的惡意，需要用這樣的方式來誹謗我」。

陳克譽被同事告知陳沂寄來「黑菊花盆栽」羞辱他，許多人還截了她的臉書發文轉傳給自己，只見內容充滿各種嘲諷，還直指自己是她的粉絲幫忙助攻，對此，陳克譽強調這些說法無疑控訴他「違反律師倫理，背叛自己的當事人」，還試圖把他塑造成負面形象的律師，不禁感嘆：「不知道是懷著怎樣的惡意，需要用這樣的方式來誹謗我，更沒想到這樣的網路霸凌，居然還變成了一篇新聞」。

陳克譽指出鄭采勻（雞排妹）來諮詢時，就是遭提告違反個資法，由於擔任鄭小姐辯護人角色，因此一審法院見解與自己相左時，為了合法主張的權利，本就會提起上訴救濟，稱不上是濫訴，此外，陳沂一直公開稱雞排妹為「黑菊姐」，無非有著「網路霸凌」和「數位性別暴力」之惡意行為，未料，法官卻認為這些言論只會貶低陳沂的網紅素質，尚未到妨害名譽程度，才導致陳沂變本加厲地攻擊。

如今身為委任律師，陳克譽沒想到盡力為當事人辯護，卻遭陳沂以網路霸凌方式羞辱，更沒料到PO文底下還有許多人按讚認同，對此，他嚴肅指出：「很多網路霸凌致死事件的最大原因，是因為在不經意間，那些受害者就這樣被整個社會的惡意所殺死」，接著表示鄭采勻即便努力想撕去「雞排妹」標籤，仍遭不友善對待，對此，陳克譽指出身為一名律師，會繼續提出該主張的法律權利，不會輕易被擊倒。

陳克譽在文末不忘向所有法界先進喊話：「別輕忽這樣對律師的網路霸凌事件，任何一個律師，都有可能被這樣對待。別忘了『律師倫理規範第三條 律師應共同維護律師職業尊嚴及榮譽。』」

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