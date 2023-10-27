台中一名李姓男子被黃姓妻子發現，李男的LINE對話紀錄裡，與暱稱「女亭」的女子，互傳發生性關係時的私密照，李男更將約會及嘿咻的心得PO到論壇上，黃女氣的提告李男求償100萬元。

法院審理時，黃女主張，與李男婚後育有1子1女，生活原本幸福美滿，但從去年（111年）12月起，李男與女子「女亭」，用LINE傳送發生性關係的訊息及私密照，還多次相約出遊，更在去年12月4、8、14、29日發生性行為。

李男還在網路論壇分享與「女亭」約會心得，甚至偷腥對象還有暱稱「XXXXXX FCup」、「XX（台北） fcup」的女子，李男也同樣在論壇公開發布心得。

李男則向法官表示，黃女提出我與「女亭」的LINE對話，未經過我同意而查看手機，黃女持續、長時間不法侵害我隱私權，對話紀錄與照片是不法方式取得。

李男坦承，去年12月4日與「女亭」發生性行為，但之後只是網友般互動，並未交往或成為男女朋友，而且是「女亭」喜歡拍照，才幫忙拍照，再將照片傳給她，雙方沒有合照，也沒傳自己的私密照給她。

雖然去年12月14、29日有與「女亭」外出吃飯，但並沒有在12月8、14、29日發生性行為，否認在婚姻關係還存續時，有與「女亭」交往等侵害配偶權的行為。

李男還說，沒有與「女亭」以外女子發生性行為，只是幫忙寫推文，我在論壇上發表的文章，僅有作者代號，別人無從辨認作者真實身分，黃女指稱我將婚外性行為過程大肆張揚分享，使論壇上不特定人可閱覽進而令她感到痛苦羞恥等，請法官不予採信。

法官檢視相關事證，確認李男與「女亭」去年12月4日有發生性行為，12月8、14、29日則因事證不足，無法確認有發生性關係。

法官認，李男明知自己為有配偶之人，仍與異性女子逾越男女正常社交分際，發生不當交往及性關係等，破壞與黃女家庭共同生活的互信基礎，並破壞夫妻共同生活的圓滿、安全及幸福，日前依法判決，黃女得請求損害賠償40萬元。可上訴。