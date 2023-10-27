桃園市觀旅局邀請多名外籍Vlogger行銷桃園景點。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市觀旅局舉辦台灣好行東南亞友善觀光踩線活動，邀請越南、馬來西亞、印尼、俄羅斯、日本及香港等地共10位知名Vlogger，親身搭乘台灣好行小烏來線欣賞沿線景點，盼能向世界行銷桃園。此外更首度推出「桃園台灣好行國際友好贈票活動」針對來台自由行遊客、移工、外籍生等人將免費贈送1張小烏來線1日車票。

觀旅局局長周柏吟表示，桃園有小烏來線、大溪快線、石門水庫線及東眼山線共4條台灣好行路線，這次Vlogger體驗的是小烏來線，眾人從桃園車站出發，串聯大溪老街、北橫遊客中心、經國紀念館、慈湖、角板山、小烏來天空步道等北橫知名景點，其中北橫遊客中心和經國紀念館近期剛整修完畢，還設有自然清新與網美風格的植物系餐廳「北橫之驛」，將以全新的面貌服務遊客。

周柏吟說，角板山行館於12月下旬起至隔年1月有梅花季，大片梅林彷彿降雪的奇幻美景，小烏來天空步道則以強化玻璃結構懸掛於氣勢磅礡的小烏來瀑布上方，實現遊客漫步在雲端的夢想，挑戰360度的全新視野，而天空繩橋則隱身穿梭於一片森林綠意與山谷之間，是有點小刺激又歷久不衰的經典景點。

周柏吟說明，這次邀請踩線的Vlogger包括榮獲國際超模大賽冠軍的印尼籍網紅林詩雅Grace、首度擔任國慶典禮主持人的台灣新住民越南籍網紅阮秋姮、常接受媒體訪問的台日混血家庭親子網紅Saki、俄羅斯立陶宛混血台灣媳婦金亞娜、精通各種語言的馬來西亞網紅陳學昇、代表作獲590萬超高觀看流量的香港網紅GaiSher等人，盼藉由知名Vlogger的視角，把桃園介紹給自己的粉絲，進一步將桃園之美推廣至全世界。

「這次更首度推出『桃園台灣好行國際友好贈票活動！」周柏吟直呼，除了國際Vlogger踩線以外，這次要讓在台灣的外國朋友們，不論是來台自由行的旅客、移工、新住民、新二代及外籍生，都能免費體驗台灣好行小烏來線。首波將從11月6日起在桃園火車站旅遊服務中心，出示有效證件，例如居留證、護照和身分證等，工作人員核對後即可兌換1張小烏來線1日車票，總共發放200張，至發完為止。

第2波預計於12月起搭配桃園新住民創刊號發行，於新住民聯合服務中心再發送200張小烏來線1日車票給新住民及新二代，讓來自世界各地的朋友都能夠體驗桃園台灣好行小烏來線沿途獨特的景點及優質的接駁服務之外，更將桃園之美推展至國際間。

周柏吟還提及，為吸引更多國際觀光客及東南亞旅客來桃園旅遊，市府也在台灣好行摺頁中，除了中文版及英文版本外，今年特別新增了印尼文、越南文、泰文等東南亞語系版本，更邀請外籍Vlogger拍攝台灣好行小烏來線沿線景點介紹短影片，只要掃瞄摺頁上的QRcode即可貼身為遊客導覽。

來自印尼的林詩雅Grace分享，自己很喜歡桃園的自然風景，每次來都覺得很舒服，在現代人忙碌的生活當中很適合來桃園喘口氣，而搭乘台灣好行就可以到角板山行館呼吸新鮮空氣，到小烏來天空步道聽聽瀑布療癒的流水聲，都是非常棒的舒壓方式，希望可以讓更多人知道桃園的美好。

俄羅斯籍Vlogger烏莉雅也說，小烏來天空步道是他人生首次看到瀑布，相較於家鄉中亞平原，前往山區需要開車1星期才會抵達，但在桃園卻可以搭乘台灣好行，只要不到1小時的車程就能抵達有山有水的世外桃源，這對住在歐洲平原的外國人來說非常難得。